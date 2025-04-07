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İbrahim Tatlıses ve Hüseyin Tatlı arasındaki sıkıntılar yeniden gündemde

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Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane'de bu hafta, İbrahim Tatlıses ve kardeşi Hüseyin Tatlı arasında yaşanan müzikal engellemeler tartışmaya açıldı. Hakan Solaker, Serkan Kaya'nın bir proje sanatçısı olarak görülmesi gerektiğini vurgularken, sesinin gelişmesi gerektiğini de belirtti.

İbrahim Tatlıses ve kardeşi Hüseyin Tatlı arasındaki müzikal ilişki, yıllardır çeşitli dedikodulara konu oldu. Hüseyin Tatlı, abisinin engellemeleri nedeniyle müzik kariyerinde beklediği çıkışı bir türlü yakalayamadığını öne sürüyor. Bu hafta, Magazin Bahane programında, Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, bu ilişkileri ve Hüseyin Tatlı'nın kariyerini nasıl etkilediğini detaylıca tartıştı.

"İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ OLMAK ZOR"

Hakan Solaker, İbrahim Tatlıses'in müzik dünyasındaki egemenliğini ve bu durumun Hüseyin Tatlı'nın kariyerini nasıl şekillendirdiğini dile getirdi. Solaker, 1995 yılında Bodrum'daki otel açılışında Hüseyin Tatlı'yı dinlediğini ve o zamanlar büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ancak İbrahim Tatlıses'in onun arkasında durmakta zorlandığına dikkat çekti. Solaker, "Hüseyin Tatlı'nın sesi İbrahim Tatlıses'e çok benziyor ve o da çok yetenekli, ancak abisi onu desteklemekten kaçındı" dedi.

"HÜSEYİN TATLI'NIN MÜZİK KARİYERİNE YATIRIM YOK"

Hüseyin Tatlı'nın müzik kariyerinde uzun yıllardır devam eden sıkıntılara da değinildi. Solaker, İbrahim Tatlıses'in, "veliaht" olarak gördüğü isimleri her zaman yanlış seçtiğini ve Hüseyin Tatlı'nın da bu durumdan en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu ifade etti. Hakan, "Hüseyin Tatlı, 25 yıl boyunca kariyerine odaklandı ancak abisinin desteğini hiçbir zaman tam anlamıyla almadı" dedi.

İbrahim Tatlıses ve Hüseyin Tatlı Arasındaki Sıkıntılar Yeniden Gündemde


"SERKAN KAYA'YA OLAN YAKLAŞIM"

Programda ayrıca, İbrahim Tatlıses'in "veliahtı" olarak görülen Serkan Kaya'nın durumu da konuşuldu. Hakan Solaker, Serkan Kaya'yı bir proje sanatçısı olarak tanımladı ve sesinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, Hüseyin Tatlı'nın geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını daha da derinleştirdi. Gökay Kalaycıoğlu ise, İbrahim Tatlıses'in bugüne kadar herhangi bir müzikçiyi tam anlamıyla "veliaht" olarak kabul etmediğini belirtti.

İbrahim Tatlıses ve Hüseyin Tatlı arasındaki sıkıntılar yeniden gündemde
Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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