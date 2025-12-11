Haberler

İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında yıllardır devam eden sorunlar biliniyor. Ancak sanatçı, diğer oğlu İdo Tatlıses ile herhangi bir sorun yaşamıyor. Tatlıses, yaptığı bir paylaşımla bu durumu gözler önüne serdi. Oğlu İdo'nun fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Evlat bu" notunu düşerek adeta diğerlerini görmezden geldi. Bu paylaşım sonrasında Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

  • İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak onunla gurur duyduğunu belirtti.
  • İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile uzun süredir sorunlar yaşıyor.
  • İbrahim Tatlıses, torunu Mert'in altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla açtığı davayı kazandı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile uzun süredir sorunlar yaşıyor.

Son olarak İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla yaşadığı sorunlara gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşan sanatçı, "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm seninle gurur duyuyorum" notunu düştü.

Diğer çocuklarını adeta görmezden gelen Tatlıses'in bu paylaşımına Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

"HANİ KABUL ETMİYORDU"

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da yaşanan bir olayın ardından Dilan Çıtak ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, muhabirlerin, Çıtak'ın "Polis kontrolünde ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözlerini hatırlatması üzerine eliyle konuşmuyorum işareti yaparak, "Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar" demişti.

Sanatçının büyük torunu Mert ile ilgili de yasal süreç gündeme gelmişti. Tatlıses, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve iki yıl süren dava sonucunda haklı bulunmuştu.

