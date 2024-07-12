İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu

Günlerdir kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, dün akşam verdiği konserde kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını söyledi. Bugün operasyon geçiren Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİLAN ÇITAK GELMEDİ

Dün akşam verdiği konserde ameliyat olacağını duyuran Tatlıses "Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" diyerek ağladı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tatlıses'in ameliyatı 2,5 saat sürdü. Ameliyatı başarılı geçen Tatlıses, tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı.

İbrahim Tatlıses'i bu süreçte yeni barıştığı oğlu Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, kızı Melek Zübeyde ile en küçük çocuğu Elif Ada yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda babasından şiddet gördüğünü ileri süren şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ise hastaneye gelmedi.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi. Tatlıses dikkat çeken paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü.