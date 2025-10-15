İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Uzun yıllardır hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses, sadece müzikte değil, ticaretteki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sahip olduğu mülkler, işletmeler ve taşınmazlarla deyim yerindeyse bir servet imparatorluğu kuran Tatlıses'in mal varlığı, birçok kişiyi şaşırtacak düzeyde. Tatlıses, geçtiğimiz yıllardaq medyada yayımlanan "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde adının birinci sırada geçmesine sert tepki göstermişti.İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm mal varlığını yazılı olarak listeleyerek, açıklamasının altına "İbrahim Tatlı Servet" notunu o dönem düşmüştü.

İSTANBUL'DAN BODRUM'A, URFA'DAN KUŞADASI'NA YAYILAN MAL VARLIĞI

İbrahim Tatlıses'in sadece İstanbul'daki yatırımları bile başlı başına dikkat çekici. Seyrantepe'de yer alan 1.5 dönümlük arazi üzerinde bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'e ait bir atölye ve mağaza yer alıyor. Aynı bölgede üç dairesi daha bulunan Tatlıses'in, ayrıca Sarıyer'de bir villası, Hadımköy'de bir konak, Şanlıurfa'da bir dairesi ve üç dönümlük bir arsası bulunuyor.

İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları, bir villa ve 26 odalı, denize sıfır konumda bir otel de sanatçının portföyünde yer alıyor. Aynı bölgede 6.5 dönümlük ayrı bir arsası da mevcut.

TURİZM SEKTÖRÜNDE DEV YATIRIM

İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'nda bulunan yatırımı ise adeta turizm devi niteliğinde. Toplam 8 dönüm arazi üzerine kurulu 6 katlı, 157 odalı, 314 yatak kapasiteli Tatlıses Otel, iş dünyasındaki en büyük adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

YAYIN VE GASTRONOMİ ALANINDA DA FAALİYETTE

İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu medya yatırımları da dikkat çekici. İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı, D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı ve çeşitli illerde yayın yapan Tempo TV de Tatlıses'in kontrolünde.

LÜKS ARAÇ FİLOSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Tatlıses'in kişisel ve şirket filosunda ise 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı yer alıyor.