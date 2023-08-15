İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses teyzesini kaybetti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in teyzesinin vefat ettiği haberi duyuruldu. Tatlıses, duygusal bir mesaj yayınlayarak teyzesine veda etti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses teyzesini kaybetti.

Teyzesini kaybettiğini dile getiren ünlü şarkıcı duygulu bir mesaj yayınladı.

Dilan Çıtak Tatlıses yayınlandığı mesajda şu ifadelere yer verdi. " Çocukluğum. Barkın teyzem, güzel Barkom.

Her derdimizde ilk koştuğumuz evin sultanı. Hep beraber ailecek, her derdimizi paylaşmalarımız.

Seni çok seviyorum. Huzurlu uyu" diyerek paylaşım yaptı.

Teyzesinin kaybından dolayı şarkıcının çok üzgün olduğu ve annesi Işıl Çıtak da ölüm haberi ile yıkıldığı belirtildi.