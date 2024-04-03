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İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

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Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 1 Nisan'da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımda olayın iç yüzünü anlattı.

"ŞAKADAN HİÇ ANLAMIYORSUNUZ"

Tatlıses, 1 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Evlendiği söylentisiyle adından söz ettiren sanatçı, yeni paylaşımda şaka yaptığını belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"

İbrahim Tatlıses'in 'Evlendim' çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

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Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses 1 Nisan Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Serkan Wash:

tam mağara adamına yakışan sözler. anladık tipin mağara adamı gibi ama huyun bari güzel olsaydı. iki taraftanda Allah yoksun kılmış seni.

36
5
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Yusuf ODEMIS:

Bu zavallıları haber yapmayın artık

14
2
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Aytaç Kılıç:

Ülkenin başka derdi kalmadı çokta umrumuzdaydı kendini gündemde tutmaya çalışıyor zavallı ölecek ahiret için birşey yapmıyor halen dünya derdinde Allah ders verdi ama ibret almadı

14
0
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Köfteci Jardel:

Bunun ciddi vergi borcu vardı ve devamlı dert yanıyordu geçen sene. Ağzını bıçak açmıyordu. Fahiş vergi borcu affedilmiş olmalı ki, neşesi yerine gelmiş ve 80 yaşında evlilik planları yapmaya başlamış.

8
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Soner Tekin:

altına yaptı şimdi temizlemeye çalışıyor

4
2
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Gh Tgv:

Tarihin en iyi sesi

4
1
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