İbrahim Tatlıses'in 'Evlendim' çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 1 Nisan'da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımda olayın iç yüzünü anlattı.

"ŞAKADAN HİÇ ANLAMIYORSUNUZ"

Tatlıses, 1 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Evlendiği söylentisiyle adından söz ettiren sanatçı, yeni paylaşımda şaka yaptığını belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"