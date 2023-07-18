İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan çarşaflı gence hakaret eden kadına sert tepki

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara, Bursa'da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadın, başka bir kadının "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" şeklindeki hakaretlerine tepki gösterdi.

Bursa'da toplu taşımada bir kadın, tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret etti. Yolcuların tepkisi üzerine özür dileyen kadına bir tepki de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan geldi.

"ALLAH HİDAYET VERSİN"

Yaşanan olayla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Adalet Sara, " Bursa'da çarşaflı bacımıza hakaret eden zihniyette olanlara Allah hidayet versin. Yemin ederim ki yüce rabbim 7 çarşafı üst üste giyin emrini verseydi vallahi ki de giyerdim" diyerek tepki gösterdi.

NE OLDU?

Önceki akşam Bursa'da minibüse bir kadın, aynı araçta yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başladı. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi. Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Adalet Tatlı ve oğlu Ahmet Tatlı