İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak

Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini kutusundan çıkartarak kendisini uyaran hostesle kavga eden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, ortalığı karıştırdı. Daha sonra hostesin şikayeti üzerine hakkında işlem yapmaya çalışan polis memuruyla da tartışmasıyla gündemden düşmeyen Tatlıses, babasıyla yaşadığı sorunlar hakkında da sessizliğini bozdu.

"MİRAS HAKTIR, VAZGEÇMEYECEĞİM"

Babasıyla miras yüzünden sorunlar yaşayan ve "Tatlıses" soyadını dahi kullanmayı bırakan Dilan Çıtak Tatlıses, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Böyle bir kabul gördü 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumu iki taraflı olarak benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık" dedi.

Önceki gün bir basın toplantısına katılan İbrahim Tatlıses, kızının uçakta sorun çıkarmasıyla ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih ederek ağzına fermuar çekti.