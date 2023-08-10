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İbrahim Tatlıses 6. nikahın sinyalini verdi: Her an evlenebilirim

Magazin Haberleri

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tek yaşamayı sevmiyorum. Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim" dedi.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses 5 kez nikah masasına oturmuş ve evliliklerinden 5'i kız 2'si erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Uzun süredir bekar olan Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürpriz bir şekilde evlenebileceğini söyledi.

"TEK YAŞAMAYI SEVMİYORUM"

Şimdilerde oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebek beklemesiyle 10. kez torun sahibi olmaya hazırlanan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımlarda 6. kez evlenebileceğinin sinyalini verdi. Yalnızlıktan bunalan sanatçı "Her an sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabi ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses 6. nikahın sinyalini verdi: Her an evlenebilirim

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Tatlıses Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

hüseyin akgül:

ibrahim amca yada dede mi demek lazım ne yapıyorsun sen

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Demir Acer :

yine hangi torununun cocugu yasinda birini bulmus???

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