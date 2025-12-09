Haberler

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

Güncelleme:
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçen yıl biten nişanlılığının ardından yeni bir ilişkiye adım attı. 46 yaşındaki Selim, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşamaya başladı. Keten'in Selim'i izlediği gece paylaştığı kalpli fotoğraf ve Selim'in "Fotoğraf bile koydu" yorumu, ikilinin ilişkisini gözler önüne sermişti. Selim, çift olarak ilk fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu.

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanarak evlilik hazırlığı yapan ancak ani bir kararla ilişkisini noktalayan Selim, yeni bir aşka yelken açtı.

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında yeni bir başlangıç yapan 46 yaşındaki Selim'in gönlünü, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini doğruladı.

Ayşe Şeyma Keten, Selim'i izlemeye gittiği geceden bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak aşkını duyurmuştu. Ünlü sunucunun bu paylaşıma "Fotoğraf bile koydu" şeklindeki esprili yorumu dikkat çekmişti.

İbrahim Selim, çift olarak fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu.

