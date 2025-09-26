Hülya Koçyiğit ve Azeri Oyuncular Bakü'de Sinema Söyleşisine Katıldı

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ile oyuncular Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Sönmez, Türkiye- Azerbaycan Türk Sinema Günleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde sinemaseverler ve öğrencilerle bira araya geldi.

Türkiye- Azerbaycan Türk Sinema Günleri kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde sinema söyleşisi düzenlendi. Sinemaseverlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa usra oyuncu Hülya Koçyiğit, Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Sönmez katıldı. Katılımcılar, Türkiye- Azerbaycan kültürel iş birliği ve sineması hakkında konuşarak değerlendirmelerde bulundu.

Mesleğinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra sinemaya geçtiğini ve her şeyin başında mutlaka eğitim diyen bir insan olduğunu belirten Hülya Koçyiğit, "Bizim mesleğimiz biraz da tecrübeyle öğreniliyor. Zaman içerisinde canlandırdığımız karakterlerle de giderek olgunlaşıyor oyunculuğumuz. Gönül diliyor ki bir gün Azerbaycan ve Türkler bir araya gelip de gerçekten dünyada etki oluşturacak, bizim kültürümüzü en iyi şekilde yansıtacak bir filmde ortak olalım. Biz Azeri türküleriyle büyüdük. O Türkülerin duyguları, aynı duyguları bize hissettirdi. İki ayrı devletiz belki bugün ama bir milletiz. Aynı dili konuşuyoruz ve her geçen gün birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok bir arada olacağız, daha çok bir arada iş yapacağız. Özellikle de sinema filmi yapacağız. Çünkü sinema filmi dünyanın her yerine, her yerindeki insana ulaşıyor. Kendimizi tanımak ve kendimizi tanıtmak adına en güzel dil sanat ama sinema bizim için her şeyden önce geliyor. Dilerim bu dileklerimiz gerçekleşir. Bir ortak yapımda bu kadro inşallah karşınızda olur tekrar" dedi.

Türkiye'nin neden hiç Oscar alamadığı konusunda da soruları cevaplayan Koçyiğit, "Oscar seçimlerinde, biraz kendi ülkelerinin kültürünü yaşatmak adına, kendi hikayelerini öne çıkartıyorlar. Yabancı filmler dalında da ayrıca ödül veriyorlar. Ancak zaman-zaman bizi aday gösterdikleri oluyor ama ben maalesef diyeceğim biraz politik seçimler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - BAKÜ