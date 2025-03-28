Hülya Avşar, 'Sekiz aylık doğmuşum' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı

Sanat dünyasının değişmeyen yıldızlarından biri olan Hülya Avşar, yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde YouTube üzerinden "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, nostaljik bir paylaşım yaparak bebeklik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"8 AYLIK DOĞMUŞUM!"

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken doğduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı"

Ünlü sanatçının bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri hem şaşkınlıklarını hem de beğenilerini dile getirdi.