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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

Magazin Haberleri

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun arkadaşının düğününe katıldı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu veren Avşar Kızı'nın paylaşımına beğeni yağarken, Zehra'nın son hali hayran bıraktı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu'nun yakın arkadaşının düğününde boy gösterdi. Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!"

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

24 yaşındaki Zehra'nın her geçen gün daha da güzelleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Düğün için yeşil bir elbise tercih eden Zehra, herkesin beğenisini topladı.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Zehra Çilingiroğlu Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Akgündüz:

hülya avşarın gençliğinin yanından bile geçmiyor

Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Demir Acer :

bakiyorum simit yaramis bizdemi yesek

Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
500
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