Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıtı: Ne derse desin

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, başrollerinden biri olduğu dizinin final kararı almasının ardından ilk kez konuştu. Dizinin erken final yapmasıyla ilgili çıkan haberlere sitem eden Avşar, "Bir sürü dizi batıyor yani, sadece bizimki değil. Ama sanki sadece bizimki batmış gibi çok konuşuldu. Konuşanlara da selam olsun buradan" dedi. Avşar kızı dizi için, "Berbat" yorumu yapan Hande Ataizi'ne de "Ne derse desin" sözleriyle cevap verdi.

  • Hülya Avşar'ın başrol oynadığı 'Aynı Yağmur Altında' dizisi 7. bölümde final kararı aldı.
  • Hande Ataizi, 'Aynı Yağmur Altında' dizisi için 'Berbat bir iş, o rolü asla oynamazdım' dedi.
  • Hülya Avşar, Hande Ataizi'nin eleştirilerini 'Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok' diyerek yanıtladı.

Hülya Avşar'ın büyük umutlarla başlayan ancak 7. bölümde final kararı alınan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, magazin dünyasında polemiklerin fitilini ateşledi. Meslektaşı Hande Ataizi'nin dizi için sarf ettiği "Berbat bir iş, o rolü asla oynamazdım" sözleri sorulunca Avşar kızı sessizliğini bozdu.

"HİÇ DİNLEMEDİM, HABERİM BİLE YOK"

Muhabirlerin Hande Ataizi'nin sert eleştirilerini hatırlatması üzerine Hülya Avşar, "Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. Ne derse desin!" şeklinde cevap verdi.

Reyting korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Avşar, asıl üzüntüsünün kendi kariyeri değil, ekmek parası için çalışan teknik kadro olduğunu vurguladı: "Diziler çok emek verilen işler, bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. Biz her zaman iş buluruz ama teknik ekip, set çalışanları bizim kadar kolay iş bulamıyor. Ben bir oyuncuyum. Hiç 'onun yüzünden, bunun yüzünden' demem. Kısmetimiz değilmiş. Başka işlere inşallah."

"SANKİ SADECE BİZİM DİZİMİZ BATMIŞ GİBİ..."

Dizisinin erken final yapmasıyla ilgili çıkan haberlere de sitem eden Avşar, "Bir sürü dizi batıyor yani, sadece bizimki değil. Ama sanki sadece bizimki batmış gibi çok konuşuldu. Konuşanlara da selam olsun buradan" diyerek eleştirileri yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Başrolleri arasında Hülya Avşar'ın da olduğu "Aynı Yağmur Altında", yayın hayatına iddialı bir giriş yapmış ancak beklenen reytinglere ulaşamayınca 7. bölümde ekranlara veda etme kararı almıştı. Bu kararın ardından Hande Ataizi'nin projeyi ve senaryoyu hedef alan açıklamaları ikili arasında gizli bir gerginliğe yol açmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha