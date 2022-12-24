Haberler ›› Magazin ›› Hülya Avşar, çok konuşulan klibi hakkında ilk kez konuştu: Çıplaklık hissi veriyor olabilir - Haberler

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.