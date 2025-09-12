Haberler

71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WWE (Amerikan güreşi şovu) efsanesi Hulk Hogan'ın 5 milyon dolarlık mirasının tamamı oğlu Nick'e kaldı. Babasının kararını kendi isteğiyle aldığını söyleyen kızı Brooke Hogan, "Uzun süredir babamın parası olmadan ayakta kalıyorum" dedi. Baba-kızın yıllardır süren mesafeli ilişkisi ve vasiyetten çıkarılma detayı gündeme damga vurdu.

Ünlü güreş efsanesi Hulk Hogan'ın 5 milyon dolarlık mirasının tamamının oğlu Nick Hogan'a kaldığı ortaya çıktı. Mahkeme belgeleri, Nick'in babasının mirasının tek varisi olarak atandığını gösterdi. 71 yaşında kronik lenfositik lösemi nedeniyle temmuz ayında hayatını kaybeden Hulk Hogan, geride büyük bir servet bıraktı.

Hulk Hogan'ın 5 Milyon Dolarlık Mirası Oğlu Nick Hogan'a Kaldı

"BU KARARI BEN İSTEDİM"

Hulk Hogan'ın kızı Brooke Hogan, babasının kararına şaşırmadığını söyledi. 37 yaşındaki Brooke, TMZ'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar benim isteğimdi. Hiçbir pişmanlığım yok, arkasındayım. Babam benim çok çalıştığımı, uzun zamandır onun parası olmadan hayatımı sürdürdüğümü biliyordu" ifadelerini kullandı.

BABA-KIZ ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hulk ve Brooke'un ilişkisi, ölümünden önce bir süredir gergindi. TMZ'nin aktardığına göre Brooke, 2023'te babasının vasiyetinden adının çıkarılmasını talep etmişti. Baba-kızın son konuşmasının ise, Hulk'ın üçüncü eşi Sky Daily ile evliliğinden iki hafta önce gerçekleştiği öğrenildi. Brooke, bu düğüne katılmamıştı.

MİRASIN DETAYLARI

Us Weekly'nin aktardığına göre Hulk Hogan geride 200 bin dolar değerinde kripto para, 799 bin dolarlık kişisel ve fikri mülkiyet ile 4 milyon dolar değerindeki imaj haklarını bıraktı. Ancak Clearwater Beach, Florida'daki 11 milyon dolar değerindeki iki evi dahil hiçbir gayrimenkulü belgelerde yer almadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor

Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.