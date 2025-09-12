71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreş efsanesi Hulk Hogan'ın 5 milyon dolarlık mirasının tamamının oğlu Nick Hogan'a kaldığı ortaya çıktı. Mahkeme belgeleri, Nick'in babasının mirasının tek varisi olarak atandığını gösterdi. 71 yaşında kronik lenfositik lösemi nedeniyle temmuz ayında hayatını kaybeden Hulk Hogan, geride büyük bir servet bıraktı.

"BU KARARI BEN İSTEDİM"

Hulk Hogan'ın kızı Brooke Hogan, babasının kararına şaşırmadığını söyledi. 37 yaşındaki Brooke, TMZ'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar benim isteğimdi. Hiçbir pişmanlığım yok, arkasındayım. Babam benim çok çalıştığımı, uzun zamandır onun parası olmadan hayatımı sürdürdüğümü biliyordu" ifadelerini kullandı.

BABA-KIZ ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hulk ve Brooke'un ilişkisi, ölümünden önce bir süredir gergindi. TMZ'nin aktardığına göre Brooke, 2023'te babasının vasiyetinden adının çıkarılmasını talep etmişti. Baba-kızın son konuşmasının ise, Hulk'ın üçüncü eşi Sky Daily ile evliliğinden iki hafta önce gerçekleştiği öğrenildi. Brooke, bu düğüne katılmamıştı.

MİRASIN DETAYLARI

Us Weekly'nin aktardığına göre Hulk Hogan geride 200 bin dolar değerinde kripto para, 799 bin dolarlık kişisel ve fikri mülkiyet ile 4 milyon dolar değerindeki imaj haklarını bıraktı. Ancak Clearwater Beach, Florida'daki 11 milyon dolar değerindeki iki evi dahil hiçbir gayrimenkulü belgelerde yer almadı.