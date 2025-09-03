Hırsızlık skandalı sonrası Brad Pitt'ten dev yatırım

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt, Los Angeles'taki evine hırsızlık olayının ardından, güvenliği daha sağlam bir malikaneye taşınmayı tercih etti. Geçtiğimiz aylarda, Los Feliz bölgesinde bulunan evine hırsızların girdiği ve eşyalarının çalındığı bildirildi. Soygun sırasında evde bulunmayan Pitt, yaşanan olayın ardından güvenlik endişelerini dikkate alarak yeni bir ev satın aldı.

EVİNDE YOK YOK

Pitt, 12 milyon dolara Hollywood Tepeleri'nde lüks bir malikaneye sahip oldu. Bu İspanyol tarzı ev, 8.385 metrekarelik geniş bir alana yayılıyor ve altı yatak odası, sekiz banyo, yüzme havuzu, sinema odası, sebze bahçesi gibi birçok olanak sunuyor. Ayrıca, ev, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan harika manzaralara sahip. Ev, ünlü rock grubu The Killers'ın gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie'den alındı. Keuning, bu evi 2021 yılında yaklaşık 9.6 milyon dolara satın almıştı ve başlangıçta 14 milyon dolara satışa çıkarmayı planlıyordu.

ORLANDO BLOOM VE BEN AFFLECK'E KOMŞU OLDU

Pitt'in yeni evinin güvenlik özellikleri, yaşadığı hırsızlık olayı sonrası büyük önem taşıyor. Outpost Estates bölgesinde yer alan bu prestijli malikane, Hollywood'un ünlü sakinlerinden Orlando Bloom ve Ben Affleck'in de bulunduğu bir semtte yer alıyor. Bu alım, Brad Pitt'in genişleyen gayrimenkul portföyüne yeni bir ekleme oldu. Los Feliz'teki diğer mülkünü satışa çıkaran Pitt, ayrıca Carmel Highlands'te kayalık üstünde bir ev satın almıştı. Fransa'daki ünlü Château Miraval şarap mahzeninin de ortak sahibidir.