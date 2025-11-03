Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Haberler

Survivor All Star 2025'te yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Hikmet Tuğsuz, hakkındaki hapis cezası ve yakalama kararı nedeniyle uzun süredir Türkiye dışında bulunuyor. Yeni sezon için yarışmaya dönüp dönmeyeceği merak edilen Tuğsuz, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Bu sene yokum arkadaşlar" diyerek Survivor 2026 All Star kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Bir dönem Survivor All Star 2025'teki performansıyla gündemden düşmeyen Hikmet Tuğsuz, hakkında verilen hapis cezası ve yakalama kararı nedeniyle uzun süredir Türkiye'ye dönemiyor.

Survivor 2026 All Star sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Tuğsuz'un yarışmaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Ünlü yarışmacı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

"BU SENE YOKUM ARKADAŞLAR"

Bir takipçisinin "Ağabey bu sene Survivor'a kesin gel, sensiz olmaz" yorumuna yanıt veren Hikmet Tuğsuz, "Bu sene yokum arkadaşlar" diyerek Survivor 2026'da yer almayacağını net bir şekilde duyurdu.

ACUN ILICALI'DAN YENİ SEZON PAYLAŞIMLARI

Öte yandan yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna son olarak Dilan Çıtak'ın dahil olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum."

