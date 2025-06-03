Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı
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Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı
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Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz yarışmaya veda etti. Türkiye'ye dönerse tutuklanacak olan Tuğsuz'un başka bir ülkeye gitmek üzere adadan ayrıldığı öne sürüldü.

Survivor 2025 All Star sezonunda büyük finale günler kala sarsıcı bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Hikmet Tuğsuz, beklenmedik bir kararla yarışmadan çekildi. Sunucu Murat Ceylan, ada konseyinde yaptığı açıklamada, "Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti" dedi.

APAR TOPAR YARIŞMAYI TERK ETTİ

Ancak kulislerde konuşulanlar, bu ayrılığın "özel sebeplerle" açıklanamayacak kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. İddialara göre Tuğsuz hakkında "dolandırıcılık" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor. Bu kararın ailesine tebliğ edildiği, durumun Hikmet'e iletilmesinin ardından ise acil şekilde yarışmadan çekilme kararı alındığı öğrenildi.

Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

En dikkat çeken detay ise Tuğsuz'un Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanacak olması. Bu nedenle Tuğsuz'un, Dominik'ten doğrudan Türkiye'ye dönmek yerine başka bir ülkeye geçmeyi planladığı iddia ediliyor. Bu gelişme sonrası yarışmada dengeler değişirken, Hikmet'in akıbeti ve hakkında açılan davaların detayları da gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

HİKMET TUĞSUZ'UN SUÇU NE?

Survivor 2025 All-Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz, 27 Haziran 2016 tarihinde iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından 31 Temmuz 2023'te cezaevine giren Tuğsuz, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

HİKMET TUĞSUZ SURVİVOR'U NEDEN BIRAKTI?

Yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti'ndeki yarışmaya katılan Tuğsuz hakkında, "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarına karıştığı iddialarıyla geçtiğimiz aylarda iddianame düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu karar, Tuğsuz'un Dominik'e gitmesinin ardından alındı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat degermenci:

Hepsi Acunun suçu. Çocuğu dövmeye çalıştığı gün göndermedi bu karaktersizi. Kendi karakterini de ortaya koymuş oldu Acun bey..

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Haber YorumlarıKim kimee:

acunun turkiyede adam bulamamis all star diye diye yillardir ayni insanlari gerekmez programina cikarip duruyor. ne kadar secici ve faydali bir program oldugunun da kaniti bu haber

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