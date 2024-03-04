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Hazal Kaya: Nihalin laneti geldi hasta oldum

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Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu belirtildi.

Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu belirtildi.

Hazal Kaya: Nihalin laneti geldi hasta oldumYÜKSEK BİNALARA BAKAMIYOR!

Kaya, yüksek bir binaya baktığı zaman bayıldığını anllattı. Oyuncu, bunu test etmek için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve yaptığında da bayıldığını itiraf etti.

Hazal Kaya: Nihalin laneti geldi hasta oldum

"NİHAL GERÇEKMİŞ"

Yıllar evvel rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yapan Atay, 'Nihal gerçekmiş' dedi. Kaya da 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' açıklamasında bulundu.

Hazal Kaya: Nihalin laneti geldi hasta oldum

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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