Haberler

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın! Haber Videosunu İzle
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Riyad'da düzenlenen Joy Awards'a katılan oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı. Kaya, Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!" dedi. Uzerli ise "Ya gerçekten mi?" şeklinde karşılık verdi.

  • Hazal Kaya, Meryem Uzerli'ye 'Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!' dedi.
  • Meryem Uzerli, Hazal Kaya'nın sözlerine 'Ya gerçekten mi?' diye yanıt verdi.
  • Hazal Kaya, sosyal medyada Meryem Uzerli için 'Ben de bu kadına bayılıyorum, ne yapayım' yazdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu. Birçok ülkeden ünlü isimlerin katıldığı prestijli törende Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi ünlü isim yer aldı. Lavanta rengi halıda yürüyen Türk oyuncular, şıklıklarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!

HAZAL KAYA'DAN MERYEM UZERLİ'YE OLAY YORUM

Gecede dikkat çeken anlardan biri, "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli ile "Aşk-ı Memnu" dizisiyle hafızalara kazınan Hazal Kaya arasında yaşandı. Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya, hayranlığını gizleyemedi.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!

Kaya, Uzerli'ye dönerek, "Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Meryem Uzerli ise gülümseyerek, "Ya gerçekten mi?" yanıtını verdi.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkili arasındaki samimi diyalog, Meryem Uzerli'nin Hazal Kaya'nın yanından ayrılmaya çalıştığı anlarda da devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya törenden sonra Uzerli ile aralarında geçen diyaloğu paylaşıo, "Ben de bu kadına bayılıyorum, ne yapayım" yazdı.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmut ÖZAYDIN:

“Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık! Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin.” Victor Hugo-Sefiller

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak