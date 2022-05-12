Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun - Haberler

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Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Melis Sezen'in aylar önce giydiği kıyafetini açık bulduğu için eleştiren Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından siten eden Kaya, "Ahlakınızda boğulun" dedi.

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in aylar önce giydiği elbisesini eleştirdi Çakar'ın yayındaki sözleri ise izleyicileri sinirlendirdi.

"SÜTYEN YOK, GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Sezen'in kıyafetiyle ilgili konuşan Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Çakar'a tepkiler çığ gibi büyürken oyuncu Hazal Kaya da sessiz kalmadı.

Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun

"ORTADA BİR SUÇ VARSA SUÇLU SİZSİNİZ"

Twittter hesabından bir paylaşım yapan Hazal Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun

Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulunMelis Sezen

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattıEski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

MHSN SRC :

Ahlaksızlığa karşı olduğu için mi

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