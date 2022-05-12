Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in aylar önce giydiği elbisesini eleştirdi Çakar'ın yayındaki sözleri ise izleyicileri sinirlendirdi.

"SÜTYEN YOK, GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Sezen'in kıyafetiyle ilgili konuşan Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Çakar'a tepkiler çığ gibi büyürken oyuncu Hazal Kaya da sessiz kalmadı.

"ORTADA BİR SUÇ VARSA SUÇLU SİZSİNİZ"

Twittter hesabından bir paylaşım yapan Hazal Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun" ifadelerini kullandı.

Melis Sezen