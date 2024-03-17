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Hazal Kaya, Berfu Yenenler ile Talk Show programında eğlenceli anlar yaşadı

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Hazal Kaya, Berfu Yenenler'in programına konuk oldu ve eğlenceli anlar yaşandı. Hazal Kaya, üçüncü çocuk istemediğini belirtti ve eşinin üşengeçlik huyundan şikayet etti.

2019 yılında Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocukları dünyaya geldi.

Geçtiğimiz hafta Hazal Kaya ve Ali Atay, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılmış ve Hazal Kaya hastalık hastası olduğunu itiraf etmişti.

Hazal Kaya bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show programına katıldı ve eğlenceli anlar ortaya çıktı.

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"BEN FENALIK GEÇİRİRİM"

Berfu Yenenler, Hazal Kaya'ya üçüncü çocuk isteyip istemediklerini sordu. Hazal Kaya ise bu soruya keskin bir şekilde "hayır" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu "Üçte biri ortada kalacak. Ortanca çocuk Süreyya olacak o noktada. Süreyya'yı unuttuk mu? Ben fenalık geçiririm. Doğum gününe daha küçük bebeği olan arkadaşlarım geldi mesela.

Hormonlarım zıplıyor mu? Zıplıyor. Ama artık üçüncü çocuğu artık ben fiziksel olarak kaldıracağımı düşünmüyorum. Evlatlık alabiliriz, koruyucu aile olabiliriz.

Fizyoterapist artık belli bir kilonun üstüne çıkmada yasak dedi artık."

"O İŞLERE TUTULUYORUM"

Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan... O işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam.

Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Mesela 'Akşam baş başa yemeğe mi gitsek?' desem öyle bir mutluluk yok.

"MASADAN ŞEKERİ ALMAMAK İÇİN ÇAYINA ŞEKER ATMIYOR"

Eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet eden Hazal Kaya, "Ali'nin üşengeçliğini değiştirmek isterdim. Masanın ucundaki şekere ulaşamadığı için çayına artık şeker atmayan birisi" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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