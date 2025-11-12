Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Türkiye, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerinin acısıyla yasa boğuldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi uçak, Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'ndan kalkarak Türkiye'ye dönüş yolundayken düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde büyük üzüntüye yol açan kazanın ardından sosyal medyada da şehitlere dair paylaşımlar yapılmaya başladı. Müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını dile getirdi.

Sanatçı, şehit olan askerlerle geçmişte aynı uçakta uçma fırsatı bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim.