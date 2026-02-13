Haberler

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan'ın gençlik yıllarına ait bir video gündeme geldi. Deniz Çakır ve Selen Öztürk'ün paylaştığı görüntüler duygulandırdı.

Henüz 45 yaşında hayata veda eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan için sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi. Üniversite yıllarından arkadaşları olan Deniz Çakır ve Selen Öztürk, eski fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak Arslan'a veda etti.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan gençlik videosu ise sevenlerini derinden duygulandırdı.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Deniz Çakır'ın paylaştığı fotoğrafta Saygın Soysal da yer aldı.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

Duyan koştu! Tek kuruş ödemeden alışveriş yaptılar