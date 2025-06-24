Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı

Yer aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu Hayal Köseoğlu, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Ünlü isim, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendi sağlık durumuna dair ilk kez bu kadar açık konuşan oyuncu, takipçileriyle özel bir sürecini paylaştı.

"SON DÖNEMDE GERİLEDİ"

Instagram hesabından açıklama yapan Köseoğlu, "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi," ifadelerini kullandı. Oyuncu, bu yıl hastalığıyla kalıcı olarak vedalaşmak için tüm maddi kaynaklarını OKB uzmanlarına harcadığını belirtti. Tedavi sürecine dair bilgi veren Köseoğlu, hastalığın şiddetini "10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine indirdim" sözleriyle anlattı. Ancak yolun henüz bitmediğini vurgulayan oyuncu, herkesin kendi kadar şanslı olamayabileceğini de ekledi.

"DENEYİMLERİMİ PAYLAŞABİLİRİM"

Türkçe kaynak eksikliğine dikkat çeken Köseoğlu, benzer sorunları yaşayan takipçilerine seslenerek, "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim," dedi.

"TÜM MADDİ KAYNAKLARIMI HARCADIM"

Hayal Köseoğlu paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı, ""Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor.Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim."