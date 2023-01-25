Survivor'da dayanamayarak dönen Berdan Mardini, havalimanında gözyaşlarına hakim olamadı
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Survivor yarışması için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nden döndü. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, havalimanında duygusal anlar yaşadı. İşte haberin detayları...
Geçirdiği rahatsızlık sonrası Survivor macerası 15 gün süren Berdan Mardini, yurda döndü. Önceki gün Dominik Cumhuriyeti'nden gelen Mardini'nin annesi ve çocuklarıyla ilk buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.
Gözyaşlarına hakim olamayan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 günde olsa uzak olmam beni en çok zorlayan şey oldu" dedi. Sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Berdan Mardini, "15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım" diye konuştu.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin