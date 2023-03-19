Hava durumu sunucusu, canlı yayında baygınlık geçirerek yere yığıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS kanalında hava durumu sunucusu olarak çalışan Alissa Carlson Schwartz'in, stüdyoya bağlanıldığı sırada, bir anda gözleri arkaya doğru kaydı. Baygınlık geçiren sunucu sandalyeden düşüp yere yığıldı. Kafasını masaya çarpan sunucu izleyenleri korkuttu

Geçtiğimiz günlerde televizyonda yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Hava durumu sunucusu Alissa Carlson Schwartz,kanalın merkezinde hava durumu bilgisi almak için stüdyoya bağlanıldığı sırada baygınlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İzleyicilerin yüreğini ağzına getiren olay sonrası Alissa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi. Fakat Alissa, yere yığılmasına neyin sebep olduğu hakkında ise bir açıklama yapmadı.

KALP KAPAKÇIĞINDA SORUN YAŞAMIŞTI

2014 yılında çalıştığı başka bir kanalda dava durumunu sunmaya hazırlandığı sırada bayılan Alissa, kalp kapakçığında olan sorun nedeniyle bayıldığını açıklamıştı.