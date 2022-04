Hasan Can Kaya Hakkında Bomba Acun Ilıcalı İddiası!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, komedyen Hasan Can Kaya'nın 40 milyon TL'ye 1. Levent'ten villa aldığını ve villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya'ya patronu Acun Ilıcalı'nın kefil olduğunu iddia etti.

ACUN ILICALI, HASAN CAN KAYA'YA KEFİL OLDU

Akay, "Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL'ye 1. Levent'te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya'ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu.

Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı" açıklamasını yaptı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ VAR MI?

Hasan Can Kaya'nın bir süredir sevgilisi bulunmuyor. Kaya, uzun süredir aşk yaşadığı Sultan San'dan 2020 yılında ayrıldı. Ünlü komedyen ayrılık sonrası, "Karşılıklı aldığımız bir karar. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" dedi.