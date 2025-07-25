Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşk tazeledi

Uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çift, önce Cannes tatilinden paylaştıkları mutlu karelerle, şimdi de İtalya'nın Amalfi kıyılarından yansıyan romantik pozlarla bu söylentileri boşa çıkardı.

Lübnan'daki görkemli düğün yolculuklarının ardından tatil rotalarını İtalya'ya çeviren çift, geçtiğimiz günlerde modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab ile Zein Qutami'nin Lübnan'da düzenlenen muhteşem düğününde boy göstermişti. Lüks detayları ve ünlü konuklarıyla dikkat çeken bu düğün sonrası Erçel ve Sabancı, Amalfi'de huzurlu bir tatil yaparak gözlerden uzak anların tadını çıkarıyor.

Renkli evleri, tarihi dokusu ve nefes kesen manzarasıyla ünlü Amalfi, çiftin romantik kaçamağı için adeta ideal bir rota oldu. Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisi Sabancı ile birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini mest etti. Özellikle Hakan Sabancı'nın Amalfi manzarası eşliğinde çektiği bir fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.