Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz

Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti yine paylaştıkları bir pozla gündemde. Roma- Paris treninde objektiflere poz veren çift, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

"BU BİR EVLİLİK TEKLİFİ Mİ?"

Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada gündem olurken; akıllara 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu getirdi. O fotoğraf şöyle:

"MUHABİRLERİ DE ÇAĞIRACAĞIZ"

Öte yandan daha önce 'ayrılık' iddiaları nedeniyle çok konuşulan ünlü çift, son olarak Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenmişti. "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük" açıklamasında bulunan ünlü çift,'evlilik' sorularını ise gülümseyerek karşılaşmış ve düğün olursa muhabirleri de mutlaka davet edeceklerini vurgulamıştı.