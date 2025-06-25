Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
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Hande Erçel'in cesur sahneleriyle dikkat çeken dizisi sonrası, Sabancı ailesinin ilişkiye onay vermediği ve Arzu Sabancı'nın oğluna açıkça karşı çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık söylentileri hızla yayılırken Hakan Sabancı'nın, ağabeyi Hacı Sabancı'nın doğum gününe Erçel'le birlikte katılması ve çifte yakın bir arkadaşlarının toplu fotoğraf paylaşması, tüm iddiaları boşa çıkardı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sadece aşklarıyla değil, aileleriyle yaşadıkları gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Aşkı Hatırla dizisinden sonra, çiftin ilişkisinin çatırdadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

AİLE ONAYI KRİZİ

Kulislerde konuşulanlara göre, Sabancı ailesi bu ilişkiye başından beri sıcak bakmıyor. En çarpıcı iddia ise Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya ait. Arzu Sabancı'nın oğluna "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek açıkça karşı çıktığı öne sürüldü. Aile imajını zedeleyeceğini düşündüğü gerekçesiyle ilişkiye mesafeli duran Arzu Sabancı'nın, bu tavrıyla aile içi tansiyonu artırdığı ifade ediliyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Aynı akşam gerçekleştirilen özel bir aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın daha temkinli davrandığı, ancak medyada oluşabilecek olumsuz algılara karşı oğlunu uyardığı iddialar arasında. Özellikle Hande Erçel'in son projelerindeki sahneler nedeniyle Sabancı ailesinin geleneksel yapısında rahatsızlık yarattığı da kulislerde konuşuluyor. Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddia edildi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

İDDİALARI BİTİREN KARE: AİLE KUTLAMASINA EL ELE GELDİLER

Ancak bu söylentilere yanıt niteliğindeki kareler gecikmedi. Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın 38'inci yaş günü kutlamasına Hande Erçel ile birlikte katıldı. Davete birlikte gelen çiftin samimi halleri, dedikodulara açık bir yanıt niteliğindeydi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

TOPLU POZLA 'HER ŞEY YOLUNDA' MESAJI

Geceye dair en dikkat çekici paylaşım ise çifte yakın bir arkadaşlarından geldi. Katılımcıların yer aldığı toplu fotoğrafta Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yan yana, mutlu şekilde poz verdiği görüldü. Bu kare, ilişkileriyle ilgili tüm dedikodulara son noktayı koyarken, çiftin hem arkadaş çevresine hem de kamuoyuna "Her şey yolunda" mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Gok:

"Para gavati bey yapar" sözü aklıma geldi :)

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Vayy hoca deyyy....

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