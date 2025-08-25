Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Çiftin sosyal medyada tüm fotoğraflarını silmesi "ayrılık kesinleşti" yorumlarını beraberinde getirirken, perde arkasına dair en dikkat çekici iddia Gel Konuşalım programında Ece Erken'den geldi.

"AĞUSTOS BAŞINDAN BERİ ARALARI KÖTÜYDÜ"

Erken, canlı yayında yaptığı açıklamada, Erçel ve Sabancı'nın aslında uzun süredir ayrı olduklarını dile getirdi. "Ağustosun başından beri araları kötü. Hande, kız kardeşi ve yeğeniyle tatile çıktığında zaten ayrılmışlardı, sadece açıklamak için beklediler" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KRİZİ Mİ?

Ünlü sunucu, ayrılığın temel nedeninin evlilik konusundaki fikir ayrılığı olduğunu öne sürdü: "Hande artık evliliği konuşmak istiyor. Hakan da yakın evliliğe aslında ama belki de bu yüzden Arzu Sabancı artık istemiyor" dedi. Ece Erken'in sözleri, "Arzu Sabancı Hande Erçel'i aileye istemiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi

AİLE ETKİSİ İDDİASI

Ece Erken'in sözleri, magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan aile baskısı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Arzu Sabancı'nın oğluna bu ilişkiyi gözden geçirmesi yönünde telkinde bulunduğu iddiası, Erken'in sözleriyle birlikte daha da dikkat çekti.

AİLE ARASI GERGİNLİK

Magazin kulislerinde uzun süredir, Arzu Sabancı'nın oğluna bu ilişkiyi gözden geçirmesi için baskı yaptığı konuşuluyordu. Baba Ömer Sabancı'nın ise özellikle medyada çıkacak olası haberler konusunda Hakan Sabancı'yı uyardığı iddia edilmişti. Ece Erken'in sözleri bu kulis bilgilerini destekler nitelikte yorumlandı.

AŞKI HATIRLA KRİZİ

Öte yandan Hande Erçel'in, Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki bazı sahnelerin Sabancı ailesinde rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. Bu gelişmelerin de çift arasındaki gerginliği artırdığı iddia edildi.