Hande Erçel, Kendal Jenner'a mı özendi? Kombinleri adeta aynı

Özel hayatı ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel'in kıyafet tercihinde dünyaca ünlü model Kendal Jenner'ı kopyaladığı iddia edildi. İkilinin bazı kombinlerinin de birebir aynı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Son günlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme geliyor. İddialı elbiselerin yanı sıra günlük olarak tercih ettiği kıyafetlerle de dikkat çeken Erçel'in dünyaca ünlü model Kendal Jenner'a özendiği ileri sürüldü. Erçel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı kombini daha önce de Jenner'ın yaptığı ortaya çıktı.

"HER ŞEYİ KOPYALIYOR"

Şimdilerde Hakan Sabancı ile İtalya'da olan Hande Erçel, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Katıldığı davetlerin yanı sıra günlük kombinlerini de takipçileriyle paylaşan oyuncunu Kendal Jenner'in daha önce yaptığı beyaz atletli kombin ve toplu saç modelini taklit ettiği iddia edildi. Jenner ile Erçel'in pozlarını kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları "Bildiğin her şeyi kopyalıyor" yorumunu yaptı.

Kendall Jenner