Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Aşkı Hatırla" dizisinde gündeme bomba gibi düşen sevişme sahnesi, sadece ekranları değil, Sabancı ailesinin evini de karıştırdı. Müstakbel gelin Hande Erçel'in cesur performansı aile içinde soğuk rüzgârlar estiriyor.

Geçtiğimiz yıl birlikte rol aldıkları "Rüzgara Bırak" filminden sonra yeniden aynı projede buluşan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney+'ta yayınlanan "Aşkı Hatırla" dizisiyle gündemde. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizi, henüz ilk üç bölümüyle platformda yayınlanmış olmasına rağmen olayların merkezine oturdu.

Dizinin yayınlanan bölümlerinde yer alan sevişme sahnesi sosyal medyada adeta infial yarattı. Özellikle Hande Erçel'in canlandırdığı Güneş ve Barış Arduç'un hayat verdiği Deniz karakterinin yakınlaştığı sahne, dizinin önüne geçerek tartışmaların odağı oldu.

SABANCI AİLESİ'NDE "AŞKI HATIRLA" KRİZİ!

Romantik sahnelerin yankısı sadece dijital platformlarla sınırlı kalmadı. Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, Hande Erçel'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesi, dizideki cesur sahneler nedeniyle oldukça rahatsız. Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, magazin dünyasında şimdiden "müstakbel gelin" olarak anılırken, dizideki sahneler Sabancı ailesinde huzursuzluk yarattı.

UYARI GELDİ

Magazin kulislerinde gün geçtikçe daha fazla yankı bulan iddialara göre, Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile yaptığı özel bir görüşmede sert bir uyarıda bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre Arzu Sabancı, "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek açık bir tavır sergiledi. Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli bir tutum takındığı, ancak oğlunu özellikle medyadaki algı yönetimi konusunda dikkatli olması için uyardığı konuşuluyor.

İLİŞKİDE GERGİNLİK YAŞANDI MI?

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftine çevrildi. Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Sabancı ailesinden gelen eleştirileri Hande Erçel'e yansıtmamayı tercih etti. Ancak kısa süreli de olsa aralarında bir gerginlik yaşandığı, bu durumun özellikle "Aşkı Hatırla" dizisinin gündem yaratmasıyla paralel şekilde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Afişinden galasına kadar büyük ilgi gören "Aşkı Hatırla", içerdiği sahnelerle sanat ve magazin gündemini ikiye böldü. Bir kesim cesur sahneleri oyunculuk başarısı olarak görürken, bir diğer kesim özel hayatı zedeleyici buluyor.