Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'ya sosyal medyada yoğun ilgi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, sosyal medyada beklenmedik bir yükseliş yaşadı. Ayrılığın ardından Sabancı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 40 bin kişi arttı. Bu dikkat çekici artış, Sabancı'nın dijital dünyadaki etkisini ve yeniden bekar statüsünün getirdiği ilgiyi gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine gelen iş insanı Hakan Sabancı, ayrılık sonrası bu kez sosyal medyada dikkat çekici bir yükselişle öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandıran çift, Instagram'da birlikte oldukları tüm fotoğrafları karşılıklı olarak silerek ayrılığı resmen ilan etmişti. Bu hamle, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden olurken, gözler Hakan Sabancı'nın sosyal medya hesabına çevrildi.

TAKİPÇİ SAYISI BİR ANDA FIRLADI

Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede ciddi bir artış gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre, Sabancı yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 40 bin yeni takipçi kazandı. Özellikle kadın kullanıcıların ilgisini çeken bu yükseliş, magazin kulislerinde "Bekâr Hakan'a yoğun ilgi" şeklinde yorumlandı. Daha önce lüks yaşam tarzı ve aşk hayatıyla adından söz ettiren Sabancı'nın ayrılık sonrası gördüğü bu dijital ilgi, sosyal medya kullanıcıları arasında da esprili yorumlara neden oldu.

Ayrılığın ardından genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. Takipçi artışı ve sosyal medya ilgisi ise, bu yeni dönemin ilk etkileri olarak değerlendirildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabayaro:

tip önemli değil kızlar cüzdana bakar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

hande de cüzdana baktı ama malumun ilanı oldu, Hakan kaçtı sıradaki vrcu kim. aceba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
