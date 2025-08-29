Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'ya sosyal medyada yoğun ilgi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine gelen iş insanı Hakan Sabancı, ayrılık sonrası bu kez sosyal medyada dikkat çekici bir yükselişle öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandıran çift, Instagram'da birlikte oldukları tüm fotoğrafları karşılıklı olarak silerek ayrılığı resmen ilan etmişti. Bu hamle, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden olurken, gözler Hakan Sabancı'nın sosyal medya hesabına çevrildi.

TAKİPÇİ SAYISI BİR ANDA FIRLADI

Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede ciddi bir artış gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre, Sabancı yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 40 bin yeni takipçi kazandı. Özellikle kadın kullanıcıların ilgisini çeken bu yükseliş, magazin kulislerinde "Bekâr Hakan'a yoğun ilgi" şeklinde yorumlandı. Daha önce lüks yaşam tarzı ve aşk hayatıyla adından söz ettiren Sabancı'nın ayrılık sonrası gördüğü bu dijital ilgi, sosyal medya kullanıcıları arasında da esprili yorumlara neden oldu.

Ayrılığın ardından genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. Takipçi artışı ve sosyal medya ilgisi ise, bu yeni dönemin ilk etkileri olarak değerlendirildi.