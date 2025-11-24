Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 32. yaş gününü İki Dünya Bir Dilek filminin setinde kutladı. Sürpriz bir pasta ile karşılaşan Erçel, rol arkadaşları ve set ekibinin organize ettiği kutlamada mumları üfledi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, mutluluğunu 'İyi ki varsınız, teşekkür ederim' sözleriyle dile getirdi.
