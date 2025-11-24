Haberler

Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 32. yaş gününü İki Dünya Bir Dilek filminin setinde kutladı. Sürpriz bir pasta ile karşılaşan Erçel, rol arkadaşları ve set ekibinin organize ettiği kutlamada mumları üfledi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, mutluluğunu 'İyi ki varsınız, teşekkür ederim' sözleriyle dile getirdi.

Yeni yaşını film setinde sürpriz bir pastayla karşılayan ünlü oyuncu Hande Erçel, ekip arkadaşlarının getirdiği pastadaki mumları üfledi. Güzel oyuncunun sürpriz karşısındaki şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Erçel, set ekibi ve rol arkadaşı Metin Akdülger'in organize ettiği doğum günü kutlamasında, çiçeklerle süslenmiş pastadaki tek mumu üfledi.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, "İyi ki varsınız, teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

