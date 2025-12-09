Hande Erçel IMDb'nin "En Güzel Aktrisler" listesine giren tek Türk oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin 'Dünyanın En Güzel Aktrisleri' listesinde Türkiye'yi temsil eden tek isim oldu. Listede Hollywood ve Asya sinemasının tanınmış isimleri yer alırken, Erçel bu isimler arasında kendine yer bulmayı başardı. Margot Robbie, Emma Watson ve Ana de Armas gibi dünya çapında tanınan yıldızlarla birlikte listede yer alan Erçel, uluslararası hayran kitlesinin büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı.
- Hande Erçel, IMDb'nin 'Dünyanın En Güzel Aktrisleri' listesinde Türkiye'den yer alan tek aktristir.
- Hande Erçel, IMDb'nin 'Dünyanın En Güzel Aktrisleri' listesinde 10. sırada yer almıştır.
- IMDb'nin 'Dünyanın En Güzel Aktrisleri' listesinde Margot Robbie ilk sırada yer almıştır.
IMDb'de yayımlanan "Dünyanın en güzel aktrisleri" listesi açıklandı. Hollywood'un ve Asya sinemasının ünlü isimlerinin bulunduğu listede Türkiye'den yalnızca Hande Erçel kendine yer buldu
Dünyaca ünlü sinema veri tabanı IMDb, her yıl merakla takip edilen "Dünyanın En Güzel Aktrisleri" listesini güncelledi. Hollywood'un ünlü isimlerinden Asya sinemasının parlayan yıldızlarına kadar birçok ismin yer aldığı listede Türkiye'den yalnızca Hande Erçel bulunarak büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, listede Margot Robbie, Emma Watson ve Ana de Armas gibi dünya çapında tanınan yıldızlarla birlikteyer aldı.
İLK SIRADA "BARBİE" VAR
Listenin ilk sırasında Margot Robbie yer alırken onu Shailene Woodley, Dilraba Dilmurat, Nancy McDonie ve Kriti Sanon takip etti. Hande Erçel ise listenin 10. sırasında kendine yer bularak birçok dünya yıldızını geride bırakmayı başardı.
Erçel; Emma Watson, Ana de Armas ve Amber Heard gibi uluslararası üne sahip oyuncuların hemen altında kendine yer edindi ve küresel çapta önemli bir başarı elde etti.
ULUSLARARASI ÜNÜ ORTAYA ÇIKTI
IMDb'nin popülerlik verileri ve kullanıcı etkileşimleriyle hazırlanan liste, Erçel'in uluslararası hayran kitlesinin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Ünlü oyuncu, listede Türkiye'yi temsil eden tek isim oldu.