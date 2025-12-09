Hande Erçel IMDb'nin 'En Güzel Aktrisler' listesine giren tek Türk oldu

IMDb'de yayımlanan "Dünyanın en güzel aktrisleri" listesi açıklandı. Hollywood'un ve Asya sinemasının ünlü isimlerinin bulunduğu listede Türkiye'den yalnızca Hande Erçel kendine yer buldu

Dünyaca ünlü sinema veri tabanı IMDb, her yıl merakla takip edilen "Dünyanın En Güzel Aktrisleri" listesini güncelledi. Hollywood'un ünlü isimlerinden Asya sinemasının parlayan yıldızlarına kadar birçok ismin yer aldığı listede Türkiye'den yalnızca Hande Erçel bulunarak büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, listede Margot Robbie, Emma Watson ve Ana de Armas gibi dünya çapında tanınan yıldızlarla birlikteyer aldı.

İLK SIRADA "BARBİE" VAR

Listenin ilk sırasında Margot Robbie yer alırken onu Shailene Woodley, Dilraba Dilmurat, Nancy McDonie ve Kriti Sanon takip etti. Hande Erçel ise listenin 10. sırasında kendine yer bularak birçok dünya yıldızını geride bırakmayı başardı.

Erçel; Emma Watson, Ana de Armas ve Amber Heard gibi uluslararası üne sahip oyuncuların hemen altında kendine yer edindi ve küresel çapta önemli bir başarı elde etti.

ULUSLARARASI ÜNÜ ORTAYA ÇIKTI

IMDb'nin popülerlik verileri ve kullanıcı etkileşimleriyle hazırlanan liste, Erçel'in uluslararası hayran kitlesinin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Ünlü oyuncu, listede Türkiye'yi temsil eden tek isim oldu.