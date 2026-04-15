Onur Akay, başıboş pitbull köpeğinin saldırısında yaralandı

Ses sanatçısı Onur Akay, köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz bir pitbull cinsinin saldırısına uğradı. Burnundan parça kopan ve dudağında derin yaralar oluşan sanatçı, olay yerine gelen ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.

BURNUNA 9, DUDAĞINA 3 DİKİŞ ATILDI

Saldırı sonucu yüzünden ağır yaralanan Akay’ın burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ünlü sanatçı, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek tedavisinin hastanede devam ettiğini ifade etti.

"BURNUMDAN BİR PARÇA KOPTU"

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akay, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu.

Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum."