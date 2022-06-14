Emma Watson Haberleri - Emma Watson Kimdir - Haberler

Emma Watson Kimdir ?

Emma Watson İngiliz bir ailenin kızları olarak 1990 senesinde Fransa’da doğdu. Anne ve babası ayrıldıktan sonra Emma, Fransa’dan ayrılarak Anne’sinin İngiltere’de ki evine yerleşti. İlk olarak 2001 yılında ”Harry Potter ve Felsefe Taşı” filminde rol aldı. Henüz ilk filmi olmasına rağmen Hermione Granger karakteriyle başrol oynadı