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Hande Erçel'e müstakbel kayınvalidesinin yorumu soruldu

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Güzel oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile geçen hafta İtalya'ya giden Erçel, yaptığı paylaşımların altına müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın kalp emojisi yapmasının 'Geline onay verildi' şeklinde yorumlanmasına "Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın" diyerek tepki verdi. Sevilen oyuncu "Türkan Şoray kanunlarınız var mı?" sorusu üzerine ise "Mesleki tabularım yok ama olana saygı duyarım" dedi.

Güzel oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında düzenlenen etkinlikte kameraların karşısına geçti. Ünlü oyuncu Erçel, güzellik sırrını açıkladı. Erçel kişisel bakımında kimyasallardan kaçındığını ve alüminyum içermeyen ürünler tercih ettiğini belirterek, "Daha çok kimyasaldan uzak duruyorum, ama bitkisel karışımlar da yapmıyorum," ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den tabu yorumu: Türkan Şoray kanunlarım yok

"BENİ BÖYLE MUHABBETLERE SOKMAYIN"

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da katıldıkları bir düğünde, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarının altına kalp emojisi bırakması, 'geline onay verildi' şeklinde yorumlanmıştı. Bu duruma tepki gösteren Erçel, "Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den tabu yorumu: Türkan Şoray kanunlarım yok

BARIŞ ARDUÇ'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Son projesinde Barış Arduç'la 'Bir Başka Aşk' isimli filmde başrolleri paylaştığı bilinen Erçel, "Tatil çok iyi geldi, film de çok güzel oldu, Barış Arduç sağ olsun güzel temennilerde bulunmuş benim için, ben de onu özledim, yakında görüşürüz zaten, çok şükür iyi bir ikili olduk, çok iyi bir insan." dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan güzel oyuncu "Okuduğum bir iş var, içime sinmesi ve karakteri sevmem önemli. Uzun zamandır böyle bir iş istiyorum," dedi.

Hande Erçel'den tabu yorumu: Türkan Şoray kanunlarım yok

"TÜRKAN ŞORAY KANUNLARIM YOK"

Sevilen oyuncu "Mesleki tabularınız ya da Türkan Şoray kanunlarınız var mı?" sorusu üzerine ise "Mesleki tabularım yok ama olana saygı duyarım" ifadesini kullandı.

Hande Erçel'e müstakbel kayınvalidesinin yorumu soruldu
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

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