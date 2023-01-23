Hande Erçel, aşk iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Başarılı oyuncunun adı bir süredir sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyordu.

2 AYDIR AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, sosyetik çapkın ile bir mekanda görüntülendi. Gossippasta'da yer alan görüntülerde Sabancı ve Erçel, ilk kez yan yana objektiflere yakalandı. İkilinin 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı da söylentiler arasında.