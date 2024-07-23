Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki bir mekana alınmadığı ileri sürüldü.

"MEKANDA BİR TABAK MAKARNA 4 BİN TL"

Gazeteci Müge Dağıstanlı, yeni yazısında Türkbükü'nde tatil yapan Ataizi'nin mekana alınmamasıyla ilgili "Hande Ataizi Türkbükü'nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya 'Yerimiz yok' demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, 'tamam' deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" ifadelerini kullandı.

Hande Atazi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.