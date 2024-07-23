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Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

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Başarılı oyuncu Hande Ataizi, bir tabak makarnanın 4 bin TL olduğu Türkbükü'ndeki restorana alınmadı. Yoğunluktan dolayı mekana giremeyen Ataizi, sorun çıkarmadan uzaklaştı.

Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki bir mekana alınmadığı ileri sürüldü.

"MEKANDA BİR TABAK MAKARNA 4 BİN TL"

Gazeteci Müge Dağıstanlı, yeni yazısında Türkbükü'nde tatil yapan Ataizi'nin mekana alınmamasıyla ilgili "Hande Ataizi Türkbükü'nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya 'Yerimiz yok' demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, 'tamam' deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" ifadelerini kullandı.

Hande Atazi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Hande Ataizi Türkbükü Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Unbekannt nichts:

Haber başlıklarına biraz daha özen lütfen gereksiz ekler cümleyi saçma bir hale getiriyor

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