Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Haberler

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Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hamilelik ve doğum videolarından dolayı sosyal medyada tepki yağan trans fenomen Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Tepkilerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı.

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia ediyor. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı.

HASTANE YÖNETİMİNE VE FENOMENE TEPKİ YAĞIYOR

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

TİKTOK HESABI KAPATILDI

Sosyal medyanın gündemine oturan videoların ardından Twitter'dan paylaşım yapan binlerce kullanıcı, TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı. Yeni bir Instagram hesabı açarak paylaşımlar yapan Gezgin, "TikTok hesabım devlet tarafından askıya alındı" dedi.

Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Mehmet Taş:

Rezillik ten kurtulduk izlerken kendimden utanıyorum.

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Tutankamon Hoca:

20 senedir hükümetin yaptığı en foğru karar

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