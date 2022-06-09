Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Haberler

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia ediyor. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı.

HASTANE YÖNETİMİNE VE FENOMENE TEPKİ YAĞIYOR

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

TİKTOK HESABI KAPATILDI

Sosyal medyanın gündemine oturan videoların ardından Twitter'dan paylaşım yapan binlerce kullanıcı, TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı. Yeni bir Instagram hesabı açarak paylaşımlar yapan Gezgin, "TikTok hesabım devlet tarafından askıya alındı" dedi.

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