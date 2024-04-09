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Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

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2022 yılında meslektaşı Berk Oktay ile nikah masasına oturan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu, hamileliğinden dolayı kadrodan ayrıldı.

KIZIYLA ZAMAN GEÇİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu, mayıs sonu ya da haziran ayı başında anne olarak setlere de ara verecek. Atiksoy, geçtiğimiz günlerde hem doğum gününü kutlayan hem de bebeği için merhaba partisi vermişti.

Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yıldız Çağrı Atiksoy 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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