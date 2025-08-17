Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Haluk Levent Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluşarak Anadolu Rock ve türkülere dair geniş bir repertuvarla sahne aldı. Konserinde Filistin'e de dikkat çekti.

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde hayranılarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, Anadolu Rock'tan türkülere varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı Haluk Levent, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde "Aşkın Mapushane", "Ankara", "Bu Şehir" sevilen şarkılarını Erzurumlularla birlikte söyledi. Levent, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısında ise zeybek oynadı. Levent sahnesinin bir klasiği olarak rahmetli annesinin sevdiği şarkılardan oluşan "Annemin Sevdiği Türküler" bölümünde söylediği "Bahçe Duvarından Aştım", "Tombalacık Halimem" gibi hareketli türkülerle de Erzurumluları coşturdu.

Filistin'i unutmadı

Gazze'de yaşanan zulme değinen ünlü sanatçı, "Beni Biraz Anlasana" bestesi üzerine 20 yıl önce Filistinli çocukların diliyle yazdığı sözlerden oluşan eserini yine Filistinli çocuklar için seslendirdi. Haluk Levent, konserini dev ekrana yansıtılan Türk bayrağı eşliğinde söylediği "İzmir Marşı" ile sonlandırdı. - ERZURUM

