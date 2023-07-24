Haluk Levent... DEPREMZEDE ÇİFTE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN!

Sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, depremden beri gönüllü çalışmalar yaptığı Hatay’da, bir çiftin düğününden video paylaştı. Çiftetelli oynayan Levent, "Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Haluk Levent Antakya'da depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

"OYNAMA SÖZÜM VARDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık.

Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da.