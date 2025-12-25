Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iki ünlü isim Regaip Kandili için mesaj paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN KANDİL MESAJI

Şevval Şahin, Regaib Kandili'nde sosyal medya hesabından manevi bir paylaşımda bulundu. Şahin'in Instagram hikayesinden "Kalpten edilen tüm dualar kabul olsun" mesajının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ŞEYMA SUBAŞI: DUALARIMIZ KABUL OLSUN

Hakkında uyuşturucu operasyonundan yakalama kararı bulunan bir diğer ünlü isim Şeyma Subaşı da Regaip Kandili için bir mesaj paylaştı. Subaşı mesajında "Regaip Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapılmıştı. 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer almıştı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinlinve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.