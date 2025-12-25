Haberler

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimler Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, Regaip Kandili için mesaj paylaştılar.

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iki ünlü isim Regaip Kandili için mesaj paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN KANDİL MESAJI

Şevval Şahin, Regaib Kandili'nde sosyal medya hesabından manevi bir paylaşımda bulundu. Şahin'in Instagram hikayesinden "Kalpten edilen tüm dualar kabul olsun" mesajının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ŞEYMA SUBAŞI: DUALARIMIZ KABUL OLSUN

Hakkında uyuşturucu operasyonundan yakalama kararı bulunan bir diğer ünlü isim Şeyma Subaşı da Regaip Kandili için bir mesaj paylaştı. Subaşı mesajında "Regaip Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapılmıştı. 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer almıştı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinlinve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Hakkında yakalama kararı çıkan Müslüman oluyor Elhamdulillah. Bu gidişler Yargı,Tarikat ve Cemaatlerden daha çok adamı Müslüman edecek...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Murat:

Vaaayyyy beeeee.....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Ay koptum yaaa jet fadıl tekniği . Ama gerçekten bu din acayip bişey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecip Gungor:

Bu gavurları neden haber ediyorsunuz anlamadim iyice gavurlaşmaya devam ediyorsunuz.YAV AKILLI OLUN HA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

