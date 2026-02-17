Haberler

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Brezilya'da tatilde olduğu öğrenilen Edis, 'En kısa sürede ülkeme dönüyorum' dedi. Şarkıcı, konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Edis, "En kısa sürede ülkeme dönüyorum" dedi.

TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, şarkıcının Brezilya'da tatilde olduğu öğrenildi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Edis'ten ilk açıklama geldi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Edis, yurt dışında kaçak olduğu yönündeki söylemleri reddetti. Tatilinin önceden planlandığını belirten sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım."

"BAHSİ GEÇEN KONULARLA İLGİM YOK"

Hangi suçlama kapsamında yakalama kararı çıkarıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Edis söz konusu iddialarla bağlantısı olmadığını vurguladı. Yıldız isim, takipçilerine hitaben, "Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Edis'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönerek emniyet birimlerine ifade vermesi bekleniyor. Resmi makamların soruşturmaya ilişkin detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama aracı görenleri şaşırttı

Bindiği aracı görenler gözlerine inanamadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı