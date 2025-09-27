Haberler

Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor

Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor
Haber Videosu

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulanları arasında, Fikret Orman'ın Güzide Duran'a yaptığı evlilik teklifi yer aldı. Magazin Bahane'de masaya yatırılan gelişmede, Duran'ın Adnan Aksoy'la süren çekişmeli boşanma süreci ve teklifin zamanlaması tartışıldı. Hakan Solaker, bu adımın "PR amaçlı olabileceğini" öne sürdü.

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri, Fikret Orman'ın Güzide Duran'a yaptığı evlilik teklifi oldu. Bu gelişme, Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in yorumlarıyla masaya yatırıldı.

Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA VE YENİ İLİŞKİ

Programda, Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki çekişmeli boşanma süreci detaylı şekilde ele alındı. Mal paylaşımı tartışmalarından duygusal yansımalarına kadar geniş bir perspektifte incelenen bu süreç, Orman ile başlayan yeni ilişkinin gölgesinde değerlendirildi.

"PR AMAÇLI OLABİLİR" İDDİASI

Fikret Orman'ın evlilik teklifinin zamanlaması tartışılırken, bunun PR amaçlı olabileceği iddiaları da öne sürüldü. Hakan Solaker, programda bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi, "Bak bak, net söylüyorum. Fikret Orman bu işi PR olarak kullanıyor. Sevmiyor demiyorum ama bu zamansız teklif, Güzide Duran'ı zora sokan bir adımdır."

Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor

ZAMANLAMA ELEŞTİRİSİ

Fikret Orman'ın bugüne kadar kimseye evlilik teklif etmemesi, bu adımın Güzide Duran'a olan sevgisinin bir göstergesi olarak yorumlansa da, teklifin boşanma sürecine denk gelmesi eleştirildi. Programda, Duran'ın bu süreçte zorlandığı ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.