Hakan Solaker: Fikret Orman Güzide Duran'ı reklam aracı olarak kullanıyor

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri, Fikret Orman'ın Güzide Duran'a yaptığı evlilik teklifi oldu. Bu gelişme, Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in yorumlarıyla masaya yatırıldı.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA VE YENİ İLİŞKİ

Programda, Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki çekişmeli boşanma süreci detaylı şekilde ele alındı. Mal paylaşımı tartışmalarından duygusal yansımalarına kadar geniş bir perspektifte incelenen bu süreç, Orman ile başlayan yeni ilişkinin gölgesinde değerlendirildi.

"PR AMAÇLI OLABİLİR" İDDİASI

Fikret Orman'ın evlilik teklifinin zamanlaması tartışılırken, bunun PR amaçlı olabileceği iddiaları da öne sürüldü. Hakan Solaker, programda bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi, "Bak bak, net söylüyorum. Fikret Orman bu işi PR olarak kullanıyor. Sevmiyor demiyorum ama bu zamansız teklif, Güzide Duran'ı zora sokan bir adımdır."

ZAMANLAMA ELEŞTİRİSİ

Fikret Orman'ın bugüne kadar kimseye evlilik teklif etmemesi, bu adımın Güzide Duran'a olan sevgisinin bir göstergesi olarak yorumlansa da, teklifin boşanma sürecine denk gelmesi eleştirildi. Programda, Duran'ın bu süreçte zorlandığı ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.